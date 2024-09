La Juve di Motta come il Bologna di… Motta: il dato che fa sperare

Juve, tris di 0-0 e quel legame con il Bologna

Ma cosa lega la Juventus al Bologna? Un dato molto chiaro: anche nella passata stagione Thiago Motta ha collezionato tre 0-0 di fila sulla panchina dei felsinei a settembre, contro l'Hellas Verona, il Napoli e il Monza. Dopo appena sei giornate la sua ex squadra aveva conquistato appena sette punti, per poi mettere il piede sull'acceleratore e arrivare al traguardo Champions League. Dopo quel mese da X, i rossoblù hanno messo a segno 4 vittorie e due pareggi. Ora con i bianconeri il tecnico può fare ancora meglio, avendo a disposizione una squadra più completa e forte. Il calendario della Vecchia Signora però non sarà morbido e affronterà il Genoa al Marassi, poi il Cagliari, l'Inter a San Siro e infine il Parma in un ottobre pieno anche per le due sfide in Europa contro il Lipsia e lo Stoccarda. Troverà la stessa formula magica dello scorso anno? Per ora la difesa è stabile, servirebbe qualche ingrediente magico per ridare linfa all'attacco. E Vlahovic ne avrebbe tanto bisogno.

