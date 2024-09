Buffon, il matrimonio con Ilaria D'Amico durerà due giorni: data svelata e sulla location...

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico presto sposi. Dopo dieci anni d'amore, l'ex calciatore della Juventus e la giornalista hanno finalmente deciso di convolare a nozze. Inizialmente, il matrimonio era previsto per il mese di giugno, ma è stato posticipato a causa degli impegni di Buffon con la Nazionale Italiana agli Europei di Calcio, dove ha ricoperto il ruolo di capo delegazione. Al momento, i dettagli esatti sulla cerimonia non sono stati ancora resi pubblici, ma l'evento è atteso con grande entusiasmo. In passato Gigi Buffon ha detto: "Sono dieci anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante", mentre Ilaria: "Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi. Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore".