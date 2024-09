Marchegiani incredulo: “Quella di Motta è stata una scelta clamorosa”

Vlahovic-Juve, le parole di Marchegiani

L'ex portiere della Lazio ha poi continuato nel suo discorso: "La Juve difende in una maniera incredibile, non l’ho mai vista messa male in 6 partite. Sono sempre stati lucidi e ha preso soltanto un gol contro il Psv. Faccio riferimento al Bologna dell’anno scorso per l’idea offensiva di Thiago Motta: il gioco sugli esterni sta crescendo, ha trovato con l'assetto nuovo più intuizione sui centrocampisti, ma manca sponda sul centravanti. Togliere Vlahovic e mettere Weah è una scelta clamorosa. Dusan si carica di una figura di leader che in questo momento è dispersiva come tipo di atteggiamento. Lo vedo un po’ fuori da quelle che sono le situazioni fondamentali per portare più uomini vicino all’area".