Juve-Napoli, l’incontro tra il fan bianconero e la tifosa azzurra diventa virale

Il match tra Juventus e Napoli disputato il 21 settembre all'Allianz Stadium è terminato con un deludente 0-0, il terzo pareggio consecutivo senza reti per i bianconeri. La squadra di Thiago Motta, reduce da un'importante vittoria in Champions contro il PSV, ha faticato nuovamente a trovare il gol in campionato. Nonostante questo, la difesa della Juve è rimasta solida, non concedendo reti agli avversari. Nonostante Yildiz abbia cercato di illuminare lo stadio con le sue giocate, questa volta non è riuscito a fare gol. A margine del campo, però il calciatore ha contribuito, senza volerlo, ad un divertente fuoriprogramma.