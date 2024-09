Motta, una nuova Juve all’orizzonte? Il clamoroso piano B senza Vlahovic

Juve sterile: tanto possesso ma poche occasioni create

Le statistiche, infatti, raccontano come la Juventus sia la squadra che effettua il maggior numero di passaggi in Serie A, ma la penultima per numero di assist e numero di tiri effettuati. La fotografia plastica di un possesso palla sterile e, ultimamente, anche lento che consente agli avversari di assumere le adeguate contromisure: anche contro il Napoli, infatti, la soluzione è spesso stata quella di cercare la giocata dalle fasce, pure queste però ben bloccate dagli azzurri che hanno concesso solo qualche cross (e mai dal fondo) di facile lettura per Rrahamani e Buongiorno che, di fatto, avevano il solo Vlahovic da controllare in un’area di rigore mai affollata da giocatori bianconeri. La sensazione, insomma, è che Thiago Motta non sia ancora riuscito ad allungare adeguatamente la coperta bianconera: per garantire una fase difensiva efficace, come attestano le zero reti subite in cinque partite, la squadra fatica a diventare pericolosa in attacco.