Juve, tre 0-0 di fila: e allora? Lasciate lavorare Thiago Motta

Il calcio brucia i suoi giudizi alla velocità della luce e, spesso, l'esercizio si rivela improvvido e superficiale. Dopo lo 0-0 con il Napoli, addì sabato 21 settembre, la Juve e in primis Thiago Motta sono finiti al centro di buona parte della critica per via della pareggite acuta che ha scandito le ultime tre prestazioni dei bianconeri in campionato. Il che non ha impedito alla squadra di vantare la miglior difesa del torneo, non avendo sinora subito nemmeno una rete e di ritrovarsi a 2 punti di distanza dal Toro capolista, nel gruppone che insegue i granata. Di più. Soltanto quattro giorni prima della partita con i partenopei di Conte, che allo Stadium hanno rimediato un'ottima figura inanellando il quarto risultato utile consecutivo, la Juve ha travolto il Psv nella gara d'esordio della nuova Super Champions League. E giù elogi sperticati al nuovo corso mottiano, alla fluidità della manovra offensiva, a Yildiz nuovo Del Piero, eccetera eccetera.