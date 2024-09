Vieri bacchetta Motta su Vlahovic: “Se vuoi fare un certo tipo di calcio…”

Il momento di Vlahovic è un dilemma da risolvere. Thiago Motta è al lavoro per farlo , ma le domande da porsi sono molte. E a Dazn ha risposto uno che i gol sapeva farli molto bene, Bobo Vieri. L'ex attaccante dell' Inter e anche dei bianconeri ha analizzato il periodo della punta serba con la solita schiettezza: "Quando io la palla non la prendevo mai, andavo a cercarla" . Poi sul paragone con Zirkzee , la punta sui cui si illuminava il gioco del Bologna la scorsa stagione: "Non è come lui".

Bobo Vieri, l'analisi su Vlahovic e le soluzioni

Vieri ha parlato a 360 gradi delle opache prestazioni di Vlahovic e Lukaku nel big match tra Juve e Napoli: "Male male, secondo me devono farsi vedere di più. Io quando la palla non la prendevo mai in avanti, andavo in giro a toccarla a uno o due tocchi per prendere fiducia. Si sono fatti vedere troppo poco. Loro li sponsorizzo sempre, ma li voglio vedere di più nel gioco. Poi se vanno sempre e solo incontro è dura con il difensore che cerca sempre di anticiparti". Bobo si è soffermato anche sulle caratteristiche differenti rispetto a Zirkzee, il regista offensivo che faceva girare il Bologna di Thiago: "L'olandese fa meno gol, ma lega di più. Se Motta vuol fare quel calcio lì deve avere giocatori con le sue caratteristiche. Vlahovic non è quello. La sostituzione a fine primo tempo? Io non lo avrei tolto". Poi ha rivolto dei consigli anche agli uomini di fascia: "Quando arrivi sugli esterni la devi mettere subito. Prima servi la punta e meglio è per lui. Quando io ero alla Juve c'era Di Livio che rientrava e poi tornava indietro e poi quando crossava ero già dentro la porta". Ambrosini ha concluso il tema Vecchia Signora, soffermandosi sulle scelte dell'allenatore bianconero: "Sono forti. Danilo non ha fatto un minuto, Douglas Luiz ha giocato pochissimo".

Da un bomber all'altro, Vieri ha invece le idee chiare sul numero 11 della Roma, Dovbyk: "Mi piace tantissimo. Amo gli attaccanti che vanno in profondità e rompono la linea, arriverà a fare 18-20 gol". Sul campionato: "L'Inter per me ha la rosa più forte della Serie A, ma Juve, Milan e Napoli, con una partita alla settimana, sono lì. Avere Antonio libero per tutta la settimana vuol dire tanto". Poi anche una battuta di Ciro Ferrara: "Con Conte litigavamo sempre durante le nostre sfide, poi quando sono arrivato alla Juve il rapporto è cambiato".

