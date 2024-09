Lichtsteiner-Marchisio, la reunion manda in tilt i tifosi della Juve

" Cena tra amici ", con la bandiera svizzera, quella italiana e i due immancabili cerchi bianco e nero: è la didascalia - ad alto tasso di nostalgia - scritta da Stephan Lichtsteiner accanto a una foto, pubblicata sul proprio account ufficiale Instagram, che lo ritrae insieme a Claudio Marchisio . 258 presenze in bianconero l'uno, 389 l'altro, il terzino destro e il forte centrocampista della Nazionale hanno condiviso per sette anni lo spogliatoio del club torinese, vincendo altrettanti Scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe.

Lichtsteiner e Marchisio mandano in tilt i social

"Sempre bello rivedersi, ti voglio bene Ste", con accanto un cuore, è il commento alla foto lasciato da Marchisio, che dà il via a un lungo tam tam dei tifosi. Si va da "Un giorno dirò ai miei figli che sono stati due delle colonne portanti della Juve di quando ero ragazzino" a "Grandissimi, due pezzi di vera Juve", passando per "Che coppia che eravate e che siete", "Che vecchi cuori bianconeri", "Mi fate piangere", "Il Principino e il Treno svizzero", "I miei due rimpianti", "Gobbi a rapporto" o, ancora, l'evergreen preso in prestito dal trio comico Aldo, Giovanni & Giacomo "Non ce la faccio, troppi ricordi". Il popolo bianconero, nel pieno dell'ennesima rivoluzione tecnico-tattica avviata quest'anno sotto la direzione di Cristiano Giuntoli e la gestione di Thiago Motta, dimostra di non aver dimenticato due grandi protagonisti del più grande ciclo vincente della storia del calcio italiano.

