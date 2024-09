Motta, partenza Juve tra Pirlo e Allegri: il paragone su campo e mercato

TORINO - Un Thiago Motta alla Pirlo. Dopo le prime cinque giornate di campionato l’andamento della Juventus sotto la guida dell’italo-brasiliano è simile alla stagione 2020-21, quando sulla panchina c’era il Maestro. Stessi punti in classifica, 9, e stessa differenza tra gol fatti e subiti (6). Le similitudini non finiscono qui perché anche l’annata - unica - di Pirlo, chiamato in tutta fretta dalla panchina della Next Gen alla prima squadra dopo l’esonero di Sarri, era stata quella della rifondazione. Via i contratti pesanti, come quelli di Higuain e Khedira, per sgravare un bilancio fortemente appesantito dalle conseguenze del Covid, addio a Matuidi, Pjanic e Douglas Costa, e ripartenza con Chiesa, Kulusevski, Morata per il ritorno bis, McKennie e l’incognita Arthur, rimasta tale.