Conceicao, stappa l'attacco Juve! Come sta, il rientro e il piano di Motta

La situazione di Conceicao

Proprio per questo sarà prezioso un elemento che ha tra le sue caratteristiche precipue proprio quelle di puntare l’uomo per provare a saltarlo e creare così la superiorità numerica, una dinamica che si era intravista già durante il secondo tempo contro la Roma. Per il resto, il tecnico bianconero ha tutti i giocatori a disposizione e questa mattina, dopo due giorni liberi, comincerà a preparare la trasferta di Genova dove, sabato, sfideranno i rossoblù alle 18.00. Una sfida non banale per il tecnico bianconero che proprio con la maglia del Genoa ha cominciato entrambe le sue carriere italiane: prima quella da giocatore e poi quella da allenatore, sebbene quest’ultima non si sia sviluppata con grande efficacia: l’esonero arrivò dopo 10 giornate e con la squadra all’ultimo posto. Ovviamente c’è curiosità per capire se il tecnico bianconero attuerà turnover anche in prospettiva della gara di Champions del 2 ottobre a Lipsia. Dove, appunto, potrebbe ricomparire Conceiçao.

