Juve, numeri e segreti della difesa d'acciaio: il confronto con il Bayern

TORINO - Fuori moda, ma vero: la solidità difensiva resta la base migliore, alla lunga indispensabile, su cui costruire una squadra vincente. E allora merita di essere sottolineato, accanto alle difficoltà mostrate nella fase offensiva, come Thiago Motta sia riuscito già a dotare di fondamenta salde la Juventus che sta costruendo. Che la squadra bianconera in cinque giornate non abbia subito gol è noto, così come che sia l’unica squadra a porta inviolata dei cinque maggiori campionati europei e che un filotto simile non le riuscisse dal 2014-15, primo campionato di Allegri. Due raffronti comunque da ricordare, perché eloquenti nello spiegare come non subire gol nelle prime cinque giornate di un campionato sia un risultato tuttaltro che facile da raggiungere. Risultato che in teoria, dato l’esiguo arco temporale, potrebbe anche avere radici in parte casuali, ma così non è. La solidità difensiva bianconera è apparsa evidente all’occhio ed è confermata dai dati. A partire dagli expected gol concessi agli avversari, ovvero i gol che che una squadra o un giocatore dovrebbero realizzare in base al numero e al tipo dei tiri fatti, a ognuno dei quali è assegnata una probabilità di segnare basata sulle statistiche relative a quel tipo di tiro (posizione, situazione, parte del corpo...).