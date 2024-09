Juve e il club delle imbattute: quante sono in Europa, numeri da record

Nonstante alcune critiche arrivate per i tre 0-0 consecutivi ottenuti in Serie A contro Roma, Empoli e Napoli, la Juventus può consolarsi con dei numeri che fanno invidia a livello europeo. Il club bianconero è infatti tra le poche squadre ancora imbattute nei top campionati e sta impressionando soprattutto per la sua fase difensiva, con l'unico gol subito che è arrivato nell'esordio in Champions Lague contro il Psv con il risultato già sul 3-0 per i bianconeri.

Juve e il club delle imbattute: quante sono in Europa

Prendono in considerazione i migliori sette campionati europei, ovvero Serie A, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Eredivie e Liga Portugal, la Juventus fa parte della ristretta cerchia delle squadre che non ha ancora conosciuto nemmeno una sconfitta in questo avvio di stagione. In Italia oltre al club bianconero ci sono due sorprese assolute come Torino ed Empoli. In Liga ancora 0 ko invece per le tre big Real, Atletico Madrid e Barcellona. Stessi numeri anche in Bundesliga con Bayern Monaco, RB Lipsia (avversaria proprio della Juve in Champions) e Union Berlino. Inghilterra e Francia hanno invece quattro squadre a testa con Manchester City, Arsenal, Brighton, Nottingham Forrest, Psg, Marsiglia, Monaco e Lens. Infine in Olanda c'è da menzionare il Psv, sconfitto proprio dalla Juve in Champions, Az, Utrecht e Feyenoord, mentre in Portogallo il solo Sporting Lisbona.

Juve, la difesa è il segreto di Motta

Venendo invece alla difesa, i numeri fatti registrare dalla Juve di Thiago Motta rappresentano un unicum a livello europeo. I bianconeri sono infatti l'unica squadra nei top sette campionati a non aver ancora subito neanche un gol. Una solidità difensiva che va in continuità con quella che è stata la forza del club bianconero nelle ultime stagioni e che è stata subito ritrovata dopo un precampionato che aveva fatto registrare ben 7 gol subiti in appena tre partite contro Norimberga, Brest e Atletico Madrid. Ora Motta potrà quindi concentrarsi sull'attacco, con il compito di far sbloccare Vlahovic e tutte le nuove pedine arrivate dal mercato come Koopmeiners e Nico Gonzalez.

