Adzic, nuovo infortunio: Motta lo perde ancora, cos'è successo

Non c'è pace per Vasilije Adzic. Il classe 2006 è rientrato da un recente infortunio proprio nelle scorse gare dopo la sosta per le nazionali. Nemmeno il tempo di mettere i piedi in campo per l'esordio con la maglia della Juve che è stato costretto a un nuovo stop. Il montenegrino ha accusato un altro fastidio muscolare proprio nel riscaldamento della gara giocata sabato all'Allianz contro il Napoli. Per questo non si è visto durante l'allenamento mattutino agli ordini di Thiago Motta.

Infortunio Adiz, le condizioni Non è stato ancora pubblicato il comunicato da parte del club, ma le sue condizioni hanno destato nuove preoccupazioni nell'ambiente bianconero. È la seconda volta nel giro di un mese in cui il trequartista ha dovuto fermarsi. Il primo stop è arrivato durante il ritiro estivo proprio verso la prima gara di campionato contro il Como. Un mese fuori e il rientro dopo la sosta per le nazionali.

Adzic non ha lavorato con i compagni durante l'allenamento in preparazione della prossima sfida di campionato, le sue condizioni sono da valutare e monitorare. Difficile ipotizzare i tempi di recupero senza sapere con certezza l'esito degli esami a cui verrà sottoposto dallo staff medico bianconero. Dovrebbe trattarsi di un problema alla gamba sinistra, mentre l'infortunio precedente era in quella destra. Uno stop che complica e rallenta il suo inserimento nella nuova Juve di Thiago Motta. Il giocatore ha lavorato molto bene durante il ritiro estivo tando da convincere tecnico e società di tenerlo in prima squadra, ma per l'esordio c'è da aspettare ancora.

