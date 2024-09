La classifica finale della Serie A 2024/25: la posizione della Juve

Per Opta le possibilità di vincere il titolo sono minime, ma maggiori rispetto alla vigilia. La percentuale più alta che emerge è legata al quinto posto. Quindi per il computer il rischio Champions esiste.

Vittoria scudetto: 1,6% (a inizio campionato era allo 0,2%)

(a inizio campionato era allo 0,2%) Secondo posto: 6,2%

Terzo posto: 10,6%

Quarto posto: 13,4%

Quinto posto: 14,1%

Sesto posto: 12,7%

Settimo posto: 12%

Ottavo posto: 9,4%

Toro da sogno: le percentuali per l'arrivo in Europa

I granata sono tra le sorprese del campionato e al momento sono anche in testa alla classifica. Le basi per fare una stagione da sogno ci sono anche per Opta, che prevede un'alta possibilità di arrivo tra le prime otto.

Vittoria scudetto: 1,4%

Secondo posto: 5%

Terzo posto: 8,8%

Quarto posto: 11,4%

Quinto posto: 13,2%

Sesto posto: 13,6%

Settimo posto: 11,4% (a inizio campionato la possibilità di finire era al 26,2%, ora è al 64,8%)

(a inizio campionato la possibilità di finire era al 26,2%, ora è al 64,8%) Ottavo posto: 10,6%

Ma come sono messe le romane? E soprattutto i giallorossi hanno perso o guadagnato punti dopo l'esonero di De Rossi?

Le percentuali della Roma

I giallorossi dovranno fare un'impresa per entrare nelle prime quattro, stando almeno alle previsioni del modello statistico. Ma non possono abbassare la guardia neanche per un posizionamento in Europa e la percentuale di arrivo all'ottavo posto è alta.