Danilo e le panchine di Motta: il nuovo indizio dall’allenamento Juve

TORINO - Sotto lo sguardo attento dei massimi dirigenti bianconeri, dal presidente Ferrero all’ad Scanavino e al dt Giuntoli, Thiago Motta ha iniziato la settimana di lavoro verso la trasferta di Genova con notizie in chiaroscuro per quanto riguarda l’infermeria. Dalle 10.30 di ieri mattina i cancelli della Continassa si sono aperti per 140 tifosi provvisti di invito per assistere all’allenamento della Juventus e la prima bella notizia della giornata si può vedere sul campo secondario: Francisco Conceiçao indossa le scarpe da calcio e si allena con una certa intensità, seguito da uno dei tanti preparatori. Da solo, sì, ma sta aumentando i carichi e ha lavorato pure con il pallone, mostrando dei passi in avanti considerevoli dopo il problema muscolare che l’ha tenuto fuori per oltre tre settimane: infortunatosi muscoli peronieri della gamba destra, il portoghese cerca di anticipare i tempi. Non è detto che riesca a rientrare nei convocati per il match di sabato con il Genoa (Motta valuterà in accordo con lo staff medico), ma il figlio di Sergio punta dritto a esserci per il viaggio di Champions a Lipsia.