Szczesny al Barcellona, fa festa anche la Juve: il risparmio sui conti

Quanto risparmierebbe la Juve

Szczesny non è il solo per il posto di ter Stegen: il club del presidente Laporta sta vagliando i portieri svincolati qualora decidesse di non affidarsi per l’intera stagione al secondo portiere Inaki Pena, che ha la fiducia del tecnico Hansi Flick, anche se la sua promozione non esclude l’arrivo di un altro portiere. Tra i nomi che circolano, quelli di Keylor Navas, vicinissimo al Monza l’estate scorsa ma ancora libero contrattualmente, di Jordi Masip (ex Valladolid), di Edgar Badia e di Loris Karius. Il polacco sembra però essere il più affidabile per questo ruolo: bisognerà vedere se il richiamo del campo sarà più forte dalla volontà di lasciare per stare accanto alla famiglia. Se Szczesny dovesse firmare per il Barça anche la Juventus ne trarrebbe un vantaggio. Al momento della risoluzione il portiere aveva infatti pattuito con la dirigenza bianconera una buonuscita di 4 milioni, da percepire metà subito l’altra metà nella prossima stagione. Ma se si accasa in un altro club, la Juventus risparmierebbe 2 milioni.