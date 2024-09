"Cosa penso di Motta, il consiglio ai tifosi e la previsione sulla Juve"

VICENZA - Per Antonio Cabrini è Thiago Motta il valore aggiunto della Juventus di questa stagione. Lo ha detto lunedì sera a Vicenza per la festa di compleanno di Paolo Rossi, suo compagno in bianconero e in nazionale, con il quale ha vinto il Mundial '82. "Quello della Juventus di quest'anno è un progetto utile anche per lanciare i giovani, elementi validi, in grado di crescere ulteriormente. In questo avvio di stagione stanno dando belle soddisfazioni".

Si sta già vedendo il lavoro dello staff tecnico?

"A me Thiago Motta piace, ha fatto un ottimo lavoro al Bologna, che faceva giocare molto bene ed è riuscito a portare in Champions. Spetta a lui valorizzare questi ragazzi, ha le doti per farlo".

Dove può arrivare la Juventus in campionato?

"Difficile rispondere, ma non avrà un compito facile perché in contemporanea c'è l'impegno internazionale, che richiederà più energie degli anni scorsi. L'obiettivo è tornare a primeggiare in Italia ed essere protagonista in Europa, ma è un progetto appena iniziato e non sarà facile raccogliere risultati subito".

A proposito di Champions: come giudica il nuovo format?

"È diventata più difficile e lunga, ci sono in ballo ulteriori squadre. Una formula da valutare, bisognerà abituarsi e calarsi nella parte. Alla fine penso farà contenti i tifosi, che vedranno più partite".

Chi è la squadra da battere per lo scudetto?

"Quasi sempre i favoriti sono i campioni in carica: quindi l’Inter, che ha mantenenuto lo stesso allenatore e l'ossatura".