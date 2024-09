Juve, dopo il Napoli scatta la multa: la motivazione del Giudice Sportivo

Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato tre giocatori dopo le gare valide per la quinta giornata di campionato. Due turni di stop e un'ammenda di 5.000 euro per il difensore del Verona, Pawel Dawidowicz "per avere, al 20° del primo tempo, a gioco in corso, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un assistente". Due giornate di stop dunque per il colpo su Sanabria del Torino. Un turno di squalifica, invece, per Frederic Guilbert (del Lecce, per lui anche un'ammenda di 5mila euro) e Matteo Cancellieri (Parma).