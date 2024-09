La svolta di Chiellini: perché scende in campo con il Como (femminile)

Decisamente, questo è un settembre di grandi svolte per Giorgio Chiellini, 40 anni, totem Juve , appena rientrato in società quale rappresentante del club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali (la settimana scorsa ha debuttato in occasione del pranzo ufficiale con il Psv nello storico ristorante del Cambio a Torino). Ora, il campione d'Europa con l'Italia , l'icona bianconera dei 9 scudetti consecutivi, le cinque Coppe Italia, le cinque Supercoppe di Lega, due volte finalista di Champions League, scende in campo con il Como femminile. Questa società appartiene a Mercury 13, gruppo di investitori americano entusiasta di avere il celebre campione nei panni di investitore a sostegno del progetto di acquisizione di 13 società femminili nel mondo. Tutto è nato in California, dove Chiellini ha militato nelle fila del Los Angeles Football Club . Nel febbraio scorso, Giorgio ha incontrato Victoire Cogevina Reynal, co-amministratrice delegata di Mercury/13 che gli ha illustrato l'attività dell'Angel City FC, soffermandosi sull'enorme sviluppo del calcio femminie negli Usa.

Chiellini e il progetto del calcio femminile

Da cosa nasce cosa e le dichiarazioni del neo socio di Mercury 13 sono alquanto significative: "Sono davvero entusiasta di condividere che mi sono unito a Mercury/13 come investitore. È un fondo focalizzato sul supporto e la crescita del calcio femminile a livello globale. Dopo aver trascorso del tempo negli Stati Uniti, ho visto i progressi incredibili che il calcio femminile sta facendo lì e quanto potenziale deve ancora essere sbloccato in Italia e nel resto d'Europa. Quell’esperienza mi ha ispirato, e sono orgoglioso di far parte di un progetto che riguarda la creazione di nuove opportunità per le atlete e il portare questo sport al livello successivo a livello internazionale». Dal canto suo, Cogevina ha soggiunto: "Siamo noi entusiasti di avere Giorgio Chiellini come investitore. È, questo, un ulteriore riconoscimento della nostra missione e del potenziale economico del calcio femminile in Europa. Il suo impegno riflette il crescente riconoscimento e sostegno al calcio femminile ai più alti livelli. La strategia di Mercury/13 di acquisire squadre nei campionati europei amplificherà il nostro impatto, e il coinvolgimento di Giorgio è un potente sostegno alla nostra visione e strategia». Il Como Women conta otto campionati di Serie A; attualmente è quinto in classifica nel massimo torneo nazionale. I colori sociali sono il bianco e il nero. Perfetti per Chiellini.