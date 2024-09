La Juve prepara la sfida al Genoa: Savona-Conceicao, le novità dalla Continassa

Stamani Nicolò Savona ha lavorato in gruppo ed è rientrato l'allarme dopo che nell'allenamento di ieri aveva risentito del dolore al piede sinistro toccato duro da Folorunsho nella gara di sabato scorso, mentre Francisco Conceicao ha continuato con il suo programma differenziato.

Genoa-Juventus, i precedenti

La Vecchia Signora andrà in Liguria nel tentativo di riacciuffare quella vittoria che manca dalla trasferta contro l'Hellas Verona. I bianconeri non battono il Genoa da tre partite consecutive. Era il 5 gennaio 2021 quando i bianconeri vinsero l'ultima volta per 2-0. Dopo quell'incontro all'Allianz Stadium, sono arrivati una sconfitta e un pareggio, seguiti da un altro pareggio a Torino. Tutti con Massimiliano Allegri in panchina. In casa del Grifone, invece, la Juventus non vince dal lontano 13 dicembre 2020 quando, con Andrea Pirlo in panchina, vinse a Marassi 3-1 con rete iniziale di Paulo Dybala e doppietta di Cristiano Ronaldo.

