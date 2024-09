Kalulu dribbla gli scettici: "Qualcuno non credeva in me? Su Juve, Motta e tifosi..."

TORINO - Arrivato in estate alla corte di Thiago Motta, Pierre Kalulu si è già ritagliato il suo spazio nella nuova Juventus . Il difensore francese ha parlato ai microfoni di Sky dei prossimi impegni che attendono i bianconeri: "Ci sono stati tanti acquisti, me compreso, e dobbiamo essere pronti perchè ci sono partite tutte difficili in campionato e Champions. Per me non c’è una competizione più facile, dobbiamo essere sempre pronti per vincere. Siamo solo all'inizio, siamo tutti concentrati e lavoriamo solo più forte per essere concentrati. Arriviamo da una settimana tosta con tante partite, siamo concentrati e lavoriamo per essere migliori e semplicemente più forti. L’umore è buono. In difesa siamo giocatori tutti forti e dobbiamo sempre essere pronti".

"Il lavoro ripaga sempre"

In estate l'arrivo dal Milan tra lo scetticismo generale visti i problemi fisici che avevano contraddistinto l'ultima stagione in rossonero, ma Pierre risponde così: "C'era gente che non credeva in me? Quando sei all'estero ascolti meno i media, io poi mi concentro sempre su me stesso, credo tanto in questo, e i risultati del lavoro si vedono sempre". Kalulu ha convinto, in primis Thiago Motta e la sua difesa di ferro: "E' sempre positivo per noi difensori quando non prendiamo gol ma attaccanti e mezzali aiutano tanto. Ho fatto un buon precampionato e col lavoro svolto mi sentivo in fiducia". E sul tecnico, il difensore spiega: "Il mister ci dà libertà di giocare e così ti senti a tuo agio. Ci chiede di giocare bene a calcio, l'obiettivo è divertire spettatori e tifosi. Mancanza di gol nelle ultime partite? Non ci sono problemi, la stagione è lunga".