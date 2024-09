“Perché non vieni a parlare?”: Motta, retroscena e risata in Juve-Napoli

La sfida tra Juventus e Napoli dell'ultima giornata di Serie A era ricca di temi ed ha regalato diverse emozioni nonostante lo 0-0 prodotto in campo dalle due squadre. Dazn, attraverso il proprio canale YouTube, ha infatti pubblicato il racconto della partita da bordocampo, con diversi retroscena che probabilmente erano sfuggiti. Tra questi abbiamo la protesta di Thiago Motta contro l'arbitro Doveri per il retropassaggio non punito nel secondo tempo e l'emozionante saluto di Antonio Conte ai suoi ex tifosi.

Motta, la protesta contro Doveri L'episodio arbitrale che ha fatto più discutere in Juventus-Napoli è stato sicuramente il retropassaggio di Olivera a Caprile che Doveri ha scelto di non punire. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Thiago Motta, tanto da costringere il direttore di gara ad ammonirlo. Proprio in quel momento l'allenatore bianconero ha però preteso delle spiegazioni immediate dicendo: "Vieni qui, perché non vieni qui a parlare?". Una richiesta non accolta dall'arbitro, che ha rimandato il confronto con un gesto che ha scatenato una risata ironica da parte di Motta.

Il gesto di Conte all'Allianz Stadium Dal video pubblicato da Dazn traspare anche tutta l'emozione di Antonio Conte nel giorno del suo ritorno all'Allianz Stadium. Prima della partita l'allenatore è infatti stato l'ultimo ad entrare in campo, venendo accolto subito da un applauso da parte dei tifosi della Juve preseti nelle tribune dietro alla panchina. Un gesto che Conte ha voluto ricambiare al termine della gara, quando ha applaudito tutto lo Stadium in un giro di campo che lo ha portato fino al settore ospiti. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA