Genoa-Juve, arbitra Colombo: ricordate il caos dello scorso anno?

Alla vigilia del sesto turno di Serie A , che si aprirà con la sfida in programma a San Siro tra Milan e Lecce, l' Aia ha diramato la lista degli arbitri che saranno chiamati a dirigire le dieci partite in programma. Per la Juventus , impegnata a Marassi contro il Genoa , ci sarà Andrea Airaghi Colombo . Un incrocio che si verifica per la quinta volta in assoluto e che fin qui ha visto vincere i bianconeri solo in un'occasione proprio in Liguria.

Juve, i precedenti con Colombo

Sono 4 i precedenti tra Colombo, fischietto della sezione di Como, e la Juve: tutti risalgono alle scorse due stagioni, con un bilancio negativo per i bianconeri. Il primo incrocio è relativo al campionato 2022/23: è il 31 agosto, quarta giornata di campionato, e l'allora squadra di Massimiliano Allegri sconfisse per 2-0 (gol di Vlahovic e Milik) lo Spezia all'Allianz Stadium. Nella stagone 2023/24 gli altri tre precedenti: il primo è la sconfitta del 23 settembre a Sassuolo, con la vittoria dei neroverdi per 4-2.

Una gara, quella di Reggio Emilia, in cui si discusse e non poco per un clamoroso rosso non sventolato da Colombo a Domenico Berardi, a causa di un durissimo fallo su Bremer al 56'. Incrocio successivo il 30 marzo scorso, con la vittoria di misura della Lazio all'Olimpico contro i bianconeri grazie alla rete di Marusic in pieno recupero. L'ultima gara della juve diretta dall'arbitro lombardo è datata 5 maggio 2024, ancora all'Olimpico ma contro la Roma: in quel caso il risultato fu di 1-1 con reti di Lukaku prima e Bremer poi. Una sola vittoria, due ko e un pari per la Vecchia Signora con l'arbitro che dirigerà il prossimo match di Serie A. Sono invece 5 i precedenti di Colombo con il Genoa tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta il bilancio.