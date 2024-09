Weah salta Genoa-Juve, in forse per il Lipsia. Ma c'è un grande rientro

Meno due alla sesta di campionato per la Juve , che sabato a Marassi affronterà il Genoa di Alberto Gilardino alle 18 (gara che sarà diretta da Colombo, lo scorso anno protagonista in una gara dei bianconeri ). Buone e brutte notizie per Thiago Motta in vista della prossima trasferta: il tecnico bianconero recupera un elemento, ma ne perde al contempo un altro. Per la gara contro i rossoblù, e forse anche per la Champions, sarà assente Timothy Weah , si rivede invece Francisco Conceicao .

Genoa-Juve: out Weah, c'è Conceicao

Weah darà forfait per la gara di Genova. L'esterno statunitense, a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, sarà costretto sicuramente a saltare la prossima di campionato. Resta il dubbio anche sulla sua presenza o meno in Champions League: i bianconeri mercoledì affronteranno il Lipsia in trasferta, alla ricerca del bis dopo l'entusiasmante vittoria alla prima giornata contro il Psv Eindhoven.

Se è vero che Weah assente, in compenso Conceicao recupera: il portoghese, infortunatosi subito dopo l'esordio in maglia Juve, ha smaltito il suo problema, rientrando in gruppo nell'ultima seduta e quindi sarà a disposizione per il match di sabato contro il Genoa. Un rientro importante per Motta, ancor di più visto il forfait di Weah: per un'ala assente, un'altra rientra. Dunque giornata di seduta mattutina per la Juve, con il club che ha anche fissato l'orario della conferenza stampa pre gara di Motta.