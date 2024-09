Gatti diventa papà, gli auguri della Juventus: "È nata Camilla"

TORINO - Un ottimo inizio con la fascia di capitano della Juventus affidatagli da Thiago Motta e una difesa che in Serie A vanta ancora la casella dei gol subiti a quota zero: per Federico Gatti la felicità è dentro e fuori dal campo. Oltre alla partenza sprint, il centrale bianconero è diventato papà della piccola Camilla. A fare gli auguri a Federico e mamma Greta i social del club che hanno voluto condividere con tutti i tifosi la lieta notizia. Questo il tweet della Juventus: "Fiocco rosa in casa Gatti. È nata Camilla! Tanti auguri a papà Federico e mamma Greta!".