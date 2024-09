Genoa-Juve si gioca a porte chiuse! Pugno duro dopo la guerriglia nel derby

A pagare alla fine saranno tutti i tifosi di Genoa e Sampdoria. Quanto accaduto prima, durante e dopo il derby di mercoledì sera in Coppa Italia è finito sotto la lente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. L'Osservatorio deciderà oggi e le prime indicazioni dopo le riunioni straordinarie di ieri sono quelle di giocare a porte chiuse le prime gare casalinghe di Genoa e Sampdoria, domani contro la Juventus i rossoblù e contro la Juve Stabia i blucerchiati. Verrebbero poi vietate le prossime 3 trasferte ai tifosi dei due club: Atalanta, Lazio e Parma per il Genoa, Modena, Cesena e Cittadella per i doriani. In mattinata è attesa l'ufficialità anche se nella tarda serata di ieri è girata anche l'ipotesi di una soluzione differente: quella di chiudere solo le due Gradinate, la Nord per il Genoa contro la Juventus e la Sud per la Sampdoria contro la Juve Stabia.