Douglas, la Luiz che manca alla Juve: tutto il buono oltre il flop di Empoli

Un trailer affascinante, si è detto, e uscendo dalla metafora i numeri lo confermano. Douglas Luiz ha una media di 4,4 dribbling riusciti ogni 90 minuti effettivamente giocati (non a partita, dunque) che è a oggi la migliore della Serie A. Non della Juve, dell’intera Serie A (considerati i giocatori con almeno tre presenze), davanti a Nico Paz del Como (3,4) e David Neres del Napoli (3,3). Ed è il migliore della rosa bianconera, ma in questo caso il 21° della Serie A - e il confronto tra i due dati è indicativo di come la Juve debba fare un salto di qualità in fase offensiva - per passaggi precisi in zona d’attacco: media di 13,9 ogni 90 minuti giocati, davanti a Locatelli con 13,8 e Cambiaso con 10,3. Il brasiliano è invece il secondo bianconero e il quinto assoluto in Serie A per passaggi precisi nella metà campo avversaria: 35,9 ogni 90 minuti, preceduto da Locatelli (40,2), Calhanoglu (44,2), Musah (45,8) e Asslani (51,5, dati sofascore). Dribbling e qualità di passaggio in zona offensiva: quello che serve per creare occasioni, quello che è mancato nelle ultime partite di campionato alla Juve .

Douglas Luiz in rampa di lancio

Quello che Douglas Luiz (ma anche Koopmeiners, Gonzalez, Yildiz e un Conceiçao prossimo al rientro) ha e può dare. Come ha dato nella passata stagione all’Aston Villa, quarto in Premier League, in cui oltre a segnare 9 gol e servire 5 assist (10 e 10 considerando tutte le competizioni) è stato il giocatore ad aver creato più occasioni da gol: 53. Numeri assoluti, in questo caso, non medie legate al minutaggio come quelle citate prima: quelle vanno bene come trailer, ma la Juventus ora ha bisogno che il brasiliano trasformi quei lampi mostrati negli spezzoni finali in una luce in grado di illuminare il gioco bianconero per puntate - pardon, partite - intere. Dagli allenamenti è segnalato in crescita, per intensità e tenuta: ora serve la conferma dei 90 minuti, che sia a Genova, Lipsia o allo Stadium con il Cagliari.

