Marchisio: “Del Piero il più forte, Yildiz lo diventerà. Volevo Salah alla Juve”

Marchisio: "Mai pensato di lasciare la Juve, sulla Champions..."

Marchisio ha poi risposto ad una domanda sulla fedeltà dimostrata al club bianconero per tutta la sua carriera: "Non riuscivo ad immaginarmi in nessun'altra squadra squadra perché ho sempre tifato Juve fin da quando ero un bambino". Spazio poi alle tante vittorie, ma anche le dolorose sconfitte ottenute in bianconero: "Entrambe le finali di Champions sono ferite ancora aperte, ma il viaggio che abbiamo fatto con i miei compagni di squadra in quegli anni è stato fantastico e non lo dimenticherò mai. Non so cosa ci sia mancato per vincere la Champions. Abbiamo affrontato due squadre che hanno scritto la storia del calcio mondiale e abbiamo fatto di tutto per cercare di batterle, ma non ci siamo riusciti. Per fortuna le vittorie sono state tante, non saprei scegliere la più bella. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi allenatori che mi hanno dato tanto".