Allegri, quale squadra dopo la Juve? Intanto si dà all'ippica, vince e il suo cavallo punta il premio...Ribot

Ancora senza una squadra, Massimiliano Allegri vince all’ippodromo. Mr. Darcy , il cavallo dell'ex allenatore della Juventus , dopo aver vinto il Premio Isopach lo scorso 15 settembre, si è ripetuto oggi a Capannelle. Il 3 anni della scuderia Alma Racing di proprietà del tecnico livornese, con in sella Tore Sulas, ha vinto la condizionata sul miglio, il Premio Cavaliere D’Arpino, e fulminato sul palo il laureato del Parioli, Melfi, allungando così la striscia positiva dopo un rientro clamorosamente buono. Grande l'esultanza del mister , estasiato nell’immediato dopo gara al telefono con l'allenatore Endo Botti. Obiettivi ambiziosi, ora, per il cavallo di Max: il Premio Ribot e il Di Capua sono i traguardi messi nel mirino.

Allegri, le vittorie all'ippodromo in attesa di una squadra

L'ex allenatore di Juventus e Milan è focalizzato sulla sua seconda passione dopo il calcio, l'ippica. Ma l'attesa per una nuova avventura su una panchina di un club resta nei suoi pensieri. Si sono rincorse delle voci, nelle scorse settimane, per un possibile nuovo ritorno in rossonero. Solo un'idea, dato che al momento la società ha deciso di continuare con Paulo Fonseca. Chissà quando tornerà su quale panchina lo farà, di nuovo pronto a lanciare giacche e cappotti. Intanto si gode i suoi cavalli, che vincono (anche) di 'Corto muso'.