Chiellini: "Ora rappresento la Juve. Gestire la pressione? Qui in Italia..."

Giorgio Chiellini è stato tra gli ospiti dell'Italian Tech Week che si sta tenendo in questi giorni a Torino. L'ex difensore ed attuale dirigente della Juventus ne ha approfittato per parlare del suo nuovo ruolo, ripercorrere la carriera da calciatore e per dare alcuni consigli ai ragazzi presenti su come gestire il proprio futuro. Chiellini è anche tornato sull'esperienza vissuta negli Stati Uniti a Los Angeles .

Chiellini: "Dirigente Juve? Mi sembra l'high school"

L'ex difensore ha raccontato così le sue prime settimane trascorse come dirigente della Juventus: "Mi sento come quando passi dalle medie alle superiori. Adesso lavoro da una prospettiva differente, è una grande sfida per me per provare a crearmi una nuova posizione nel mondo del calcio in una veste diversa. Rappresento la Juve a livello istituzionale, ho già partecipato a diversi meeting per capire come funziona la gestione di una società in campo e fuori. Se sento la pressione? Penso che qui in Italia sia la cosa più difficile da sostenere. Tutti i giorni, nella gestione di un gruppo, so che ci vuole un grande lavoro".