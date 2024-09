Agnelli e Allegri di nuovo insieme, lo scatto è virale sui social: "Grandi"

"Ma la parte più importante del percorso alla Juventus è stata, per me, aver conosciuto un amico sincero con cui potermi confidare". Tra le tante dichiarazioni, questo fu uno dei passaggi più importanti della conferenza di commiato che Andrea Agnelli riservò a Massimiliano Allegri quando le strade del tecnico e della Vecchia Signora si separarono. Non furono parole di circostanza, l'amicizia tra i due, nata da una collaborazione professionale, è diventata un vero e proprio rapporto fraterno. I due, ormai entrambi ex bianconeri, si sono ritrovati presso l'Enoteca Marcucci, come testimonia una storia Instagram del noto locale che vede i due, insieme al proprietario, sorridenti, probabilmente alla fine della cena. Chissà di cosa avranno parlato e se si saranno interrogati sul nuovo corso avviato dalla squadra allenata da Thiago Motta.