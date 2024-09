Genoa-Juve, incendio di una batteria tampone in sala VAR: cosa è successo

La decisione del Prefetto di far giocare la partita a porte chiuse tra Genoa e Juventus non semba abbia azzerato i disordini. Al Lugi Ferraris a Marassi infatti si è verificato un incidente che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Non riguarda i tifosi questa volta. Come rivelato da Sky Sport, a poche ore dall'inizio del match hanno preso fuoco le batterie del gruppo di continuità site nella sala che comunica con il VAR di Lissone.