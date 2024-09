Fagioli-Miretti, Genoa-Juve è il futuro a distanza: "Giochiamo dove ci mettono"

Esordio da titolare e un pizzico di emozione per Fabio Miretti. Il classe 2003 è passato dalla Juve al Genoa nella sessione di mercato estiva e proprio al Marassi affronterà i bianconeri per la prima volta da avversario in carriera. "È sempre un'emozione affrontare la Juve" ha detto nel pre partita ai microfoni di Dazn anche se "la testa è tutta rivolta a far bene col Genoa". Un duello a distanza con Fagioli, i due giovani cresciuti nella Juve e pronti a sfidarsi in questa gara di abato 28 settembre: "Il mio obiettivo è giocare il più possibile" ha detto il mediano bianconero.