Motta e la ‘scomparsa’ di Cabal: la spiegazione del tecnico Juve, “É più un…”

GENOVA - Dopo i successi di Milan e Inter, la Juventus di Thiago Motta è chiamata a rispondere nella delicata trasferta di Marassi contro un Genoa ferito dal ko nel derby di Coppa Italia. Il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di Dazn a ridosso del fischio d'inizio della sfida contro il Grifone ed ha subito chiarito la sua posizione su Danilo, capitano che partirà per la prima volta da titolare in questo campionato: "Ho fiducia non solo in lui, ma in tutti. Abbiamo solo giocatori forti, in settimana hanno lavorato tutti bene e gli undici che inizieranno sono convinto che faranno molto bene".