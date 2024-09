Vlahovic, l'esultanza polemica e quelle frasi: "Aiutano a sbloccarti..."

Zittire le polemiche e rispondere sul campo, il mestiere dell'attaccante non è semplice perché appena non segni per qualche giornata scatta subito la critica. In certi casi può essere giusta, in altri meno ma poco importa questo perché poi è sempre sul terreno di gioco dove i calciatori devono provare a invertire le parole i commenti positivi. Dusan Vlahovic nelle ultime settimane è entrato in questo circuito di chiacchiere per un gol che mancava al serbo dalla partita contro il Verona (doppietta nel 3-0 finale). Contro il Genoa ha sbloccato la gara su rigore - aspetto di cui ha parlato qualche giorno fa a Dazn - e poi con un mancino in diagonale. Poi l'esultanza un po' polemica proprio queste critiche ricevute nelle ultime settimane.