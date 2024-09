Vlahovic-Conceicao e le prove d'intesa Juve: "Mi sto integrando alla grande"

GENOVA - La Juventus torna al successo vincendo a casa del Genoa per 3-0 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Sicuramente mancava questa sensazione. L'importante è che abbiamo vinto. Conceicao? Parla anche italiano, ma è appena arrivato e quindi ha bisogno di tempo per imparare. Lui non ha bisogno di consigli, è tornato e speriamo ne faccia altri con qualche assist in più".