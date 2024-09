Koopmeiners svela la mossa Motta: "Nella ripresa mi ha cambiato posizione"

"Non sono vecchio ma ho esperienza in questo campionato, voglio aiutare la squadra ogni giorno". Teun Koopmeiners non ha trovato il gol per pochissimo, ma ha servito un gran pallone per Vlahovic in occasione del 2-0 ( partita poi finita 3-0 con la rete di Conceicao ). Il suo spostamento, leggermente più avanzato, tra primo e secondo tempo ha permesso alla Juve di trovare più spazi, soprattutto grazie alle qualità dell'olandese. Dopo la partita ha fatto un'analisi proprio il centrocampista olandese dei bianconeri, ma prima ha scherzato sull'errore sotto porta: "Mi dispiace per l'occasione sbagliata, ma sono felice per questo risultato".

Koopmeiners, le parole dopo Genoa-Juventus

Teun Koopmeiners ha parlato al termine della sfida contro il Genoa: "Io penso che nel primo tempo abbiamo controllato ma non abbiamo avuto troppe occasioni. Nel secondo tempo abbiamo cambiato le nostre posizioni, io più vicino a Dusan ed è andata meglio. È anche più facile per Dusan. Sono molto contento che abbiamo avuto le occasioni e abbiamo fatto gol". Sull'assist: "Questo gioco è molto importante quando hai la palla e Dusan va in profondità devi servirlo. Lui è molto bravo in questo e si merita di segnare. Dopo è arrivato anche il terzo gol e sono contento per Francisco perchè fa benissimo in allenamento ed è tornato bene dopo l'infortunio".

A chiudere è arrivato anche il commento sul tecnico Thiago Motta: "Non sono vecchio ma ho esperienza in questo campionato, voglio aiutare la squadra ogni giorno. Lui è bravissimo con la tattica ma anche come uomo nel dialogo con la squadra. Siamo gruppo e questo è molto importante per raccogliere risultati importanti. Possiamo fare meglio ma siamo sulla giusta strada".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE