Poulsen gioca Lipsia-Juve: "McKennie il mio preferito, ho già battuto Vlahovic"

A soli trent’anni d’età, compiuti a giugno, è già la leggenda della RB Lipsia. Carta canta: recordman assoluto sia di presenze (402) che di gol (90). Nessuno come lui nel club della Red Bull. Basti pensare che al secondo posto nella classifica dei pluripresenti figura lo svedese Emil Forsberg (dallo scorso gennaio ceduto alla società satellite dei New York Red Bulls) a quota 325. Il “mito”, l’idolo biancorosso, è il danese-tanzaniano Yussuf Yurary Poulsen. I tifosi lo chiamano affettuosamente “Ewiger Held” (l’Eterno Eroe) a rimarcarne la lunga fedeltà e le prodezze compiute per la squadra. In quest’avvio di stagione ha totalizzato 6 presenze in altrettante partite (tra Bundesliga e Champions) anche se il suo minutaggio si è ridotto per la presenza in attacco del bomber belga-marocchino Openda, prelevato a luglio dal Lens per 40 milioni di euro. Ma l’allenatore Marco Rose sa perfettamente come utilizzarlo nelle corso dei 90’ sfruttando la sua esperienza, la sua fisicità (193 centimetri d’altezza), il suo carisma in campo e nello spogliatoio.