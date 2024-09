Vlahovic, bordata Di Canio: "Gesto da giocatore piccolo, non sei al Pinnetto"

Due gol, tre punti e un gesto, quello di Dusan Vlahovic, che ha accesso un po' il dibattito attorno all'attaccante serbo. In settimana è uscita anche una sua intervista in cui si è parlato di pressione e atteggiamento, ma a diversi addetti ai lavori non è andato giù quel "parlate ora" dopo i due gol segnati contro il Genoa . Per questo al Club su Sky Sport è stato uno degli argomenti trattati dagli ospiti e a parlare abbastanza duramente è stato Paolo Di Canio .

Di Canio, gesto Vlahovic e commento

Paolo Di Canio si è espresso così su Dusan Vlahovic: "Il suo gesto è da giocatori piccoli e non da Juventus. Potrebbe essere un gran bel giocatore. Questo atteggiamento non è da grande giocatore in questo momento. Ti comporti così contro il Genoa, la squadra più disastrata del campionato e a porte chiuse. Non ha fatto una doppietta in uno scontro diretto. Lui porta una maglia non importante, di più... non gioca con il Pinnetto".

Poi ha continuato nella spiegazione: "Sei Vlahovic, fammi due-tre doppiette e poi puoi farmi tutti i gesti che vuoi. Non con il Genoa, che è stata poco più di un'amichevole. Deve essere messo nelle condizioni migliori per lui per fare gol. La Juve deve verticalizzare. Così ha dimostrato di saper fare gol".

