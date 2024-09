"Nella Juve un unico indispensabile": l'opinione di Massimo Mauro

Mauro e il commento sulla Juve

Dal successo contro il Genoa al gesto di Vlahovic, Massimo Mauro ha espresso la sua idea sulla nuova Juventus: "Thiago Motta sta facendo benissimo e mostrando un coraggio straordinario. L’unico indispensabile di questa Juventus è lui". I risultati in questo momento parlano chiaro: zero sconfitte e, soprattutto, una fase difensiva importante essendo l'unica a non aver subito ancora gol dopo sei partite di campionato (uno solo in Champions).

Poi il discorso si è spostato su Dusan: "Finalmente ha messo in condizione Vlahovic di essere criticato; perché gli ha fatto avere 4 palle-gol e ne ha sbagliate 2". L'attaccante è tornato al gol in campionato dopo tre turni di digiuno e l'ha fatto con una doppietta contro i rossoblù poi il gesto a zittire le polemiche che ha creato ulteriore dibattito sul serbo.