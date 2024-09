Lipsia, contromisura Motta: in Champions una Juve da piano B

Juve, come fermare il Lipsia

Inevitabile dunque che Thiago Motta insieme al proprio articolato staff tecnico stia cercando le migliori contromisure. Per arginare la foga dell’avversario da una parte e non snaturare completamente l’identità della sua Juve. Che, almeno per quanto riguarderà l’inizio della partita, dovrà essere in grado di reggere l’urto dei muscoli della formazione di Rose: con il suo 4-4-2 ha nelle ali e nei due attaccanti, in primis Sesko, gli elementi più pericolosi da cui guardarsi. Servirà dunque una mediana bella compatta, muscolare e dunque dinamica, per disinnescare le armi del Lipsia: salgono così le azioni di Locatelli, che è stato tenuto a riposo forse proprio anche per questa ragione con il Genoa e Thuram, che a Marassi si è scaldato per poi esibirsi nell’ultima mezzora. In questa Juve più atletica, dove non si regaleranno centimetri anche per provare a vincere tutti i duelli aerei, sarà ancora più fondamentale l’apporto che dovrà riuscire a dare Koopmeiners. Mai come in questa occasione, sulla carta, potrà puntare palla al piede quei metri che sinora non ha mai trovato per sfogare tutti i cavalli palla al piede. Stesso discorso, in questo senso, per Nico Gonzalez: pure l’argentino avrà la possibilità di attaccare la profondità quando la squadra sarà riuscita a recuperare palla per rilanciarsi velocemente in avanti.