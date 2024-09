"Juve, così potevo giocare anche io": Zoff tra Motta, Conte e Scudetto

Zoff, il Napoli e De Rossi

Quindi Zoff si è concentrato sul possibile vantaggio del Napoli di Antonio Conte che non disputerà le coppe europee: "Le grandi squadre arrivano in fondo in coppa e in campionato. Le partite sono tante, ma con le rose odierne si possono fare. È brutto pensare che si possa scegliere tra campionato e coppe, poi non vinci né l'uno né l'altro. Bisogna sempre cercare di giocare al massimo". Spazio poi ad squadre come Lazio e Roma: "La Lazio ha un indirizzo abbastanza chiaro, è più avanti rispetto alle altre che stanno ancora cercando un'idendità. Baroni sta facendo più che bene, si porta un importante bagaglio di esperienze. Per le altre ci sono stati tanti cambiamenti in panchina, le valutazioni vanno fatte più avanti. Esonero De Rossi? Non voglio entrare in queste cose, perché non si sanno bene le cose. Non mi voglio schierare, ci sono responsabilità da parte di tutti. Non ho certezze, non metto bocca".