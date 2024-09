Conceicao, veloce e letale come un cobra. E quel retroscena mercato sul Lipsia...

Veloce e letale come un cobra. Ci ha impiegato davvero poco Francisco Conceiçao a impressionare i tifosi della Juventus per il dinamismo con cui s’invola sulla fascia: piccolo di statura, forse anche meno dei 170 centrimetri dichiarati, ha la capacità di puntare gli avversari in maniera feroce, cercando di superarli con il dribbling. Quando ha il pallone tra i piedi e vede davanti a sé uno spiraglio, non ci pensa due volte a infilarsi e seminare il panico. Grazie anche a un baricentro basso, al passo rapido e ai continui cambi di passo, il portoghese è uno di quei dribblatori che fa venire il mal di testa al rivale di turno che gli si para di fronte, costringendolo spesso al fallo. Un giocatore atipico, unico nel suo genere alla Juventus e pure nel campionato italiano.

Conceiçao, dall'esordio con la Roma al gol al Genoa

Prima della trasferta di Genova Conceiçao aveva giocato soltanto la ripresa contro la Roma. Anche allora Thiago Motta lo aveva mandato subito in campo, visto che era arrivato quattro giorni prima in prestito alla Juventus. E in 45 minuti aveva portato effervescenza, tutto largo a destra, creando pericoli alla difesa giallorossa con le sue accelerazioni. Un bel peperino con tanta voglia di migliorarsi e con la smania di stupire. Poi l’infortunio muscolare l’ha fatto, suo malgrado, sparire dai radar per quasi tutto il mese di settembre, ma una volta ristabilito Motta non ha esitato a gettarlo di nuovo nella mischia. Il tecnico infatti non guarda in faccia a nessuno nelle scelte: chi è pronto e lavora bene in settimana può avere il suo spazio.

Così a Genova Chico è rientrato ed è stato subito protagonista segnando lo splendido gol del 3-0: il portoghese non è propriamente un bomber, visto che al Porto ha griffato 11 reti in 93 presenze, praticamente una rete ogni 342 minuti in campo. Alla Juventus, e con Motta, ha cambiato passo centrando la porta di Gollini dopo 72’ di Serie A e celebrando l’impresa sul suo profilo Instagram. "Grande vittoria, sono molto felice per il mio primo gol con questa maglia. Andiamo avanti insieme fino alla fine". I tifosi della Juventus si sono già innamorati di lui e sperano di rivederlo in campo mercoledì contro il Lipsia nella partita di Champions che Conceiçao avrebbe potuto giocare a maglie invertite.