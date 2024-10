Motta, chi in Lipsia-Juve? I due giocatori che ti mettono in difficoltà

Motta, ti tocca scegliere

Locatelli, in panchina sabato per 90’ minuti, si candida a una maglia da titolare come del resto Khephren Thuram, l’uomo giusto per sfidare i tedeschi in quanto possiede la fisicità e le gambe per contrastare gli avversari. Ma Douglas Luiz, in crescendo nelle ultime apparizioni, e lo stesso Weston McKennie, che in Germania conoscono bene per la sua militanza nello Schalke 04, in Bundesliga, mettono in difficoltà il tecnico italo-brasiliano. In difesa, invece, si dovrebbe ricomporre la coppia di centrali Gatti-Bremer: il brasiliano è l’unico a non aver saltato un minuto, e questo la dice lunga sulla sua indispensabilità, ma contro i tedeschi serviranno anche i muscoli dell’azzurro per tenere in piedi il muro davanti a Di Gregorio. E Kalulu, tra i più in forma nella Juventus, può spostarsi a fare il terzino destro con Cambiaso, che può garantire quella imprevedibilità utile se la partita non dovesse sbloccarsi, sull’altra fascia.