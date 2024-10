Juve dominante in Serie A con Thiago Motta: due dati lo confermano

La Juventus di Thiago Motta ha messo subito la sua firma sulla squadra, e non solo per aver lanciato tanti giovani fino ad ora. Con il nuovo tecnico il modo di giocare è decisamente cambiato rispetto alla scorsa stagione. Se la differenza è comunque visibile ad occhi nudo, che i bianconeri abbiano un'identità ben precisa e improntata sul dominio territoriale, con un possesso palla prolungato e volto a far male agli avversari, viene rappresentato in maniera ancora più evidente dai numeri.