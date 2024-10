Motta, conferenza Champions Lipsia-Juve e sorrisi: "Formazione la sa Cambiaso"

La Juventus vuole continuare il suo momento positivo dopo la vittoria sul Genoa e i 12 punti conquistati nelle prime sei giornate di campionato. I bianconeri, dopo il match in Liguria, sono volati in Germania per giocare la seconda partita di Champions League contro il Lipsia (nella prima il successo sul Psv per 3-1 a Torino). Alla vigilia della sfida alla Red Bull Arena è tempo di conferenza e Thiago Motta , assieme a Cambiaso, ha parlato per analizzare il momento della squadra e gli avversari. Stavolta, però, nessuna formazione da parte del tecnico con cui è nato un bellissimo siparietto a riguardo: "Io la so la formazione, ma non la dico".

Thiago Motta, conferenza Lipsia-Juventus

Thiago Motta analizza la sfida con il Lipsia: "Mi aspetto una bella partita aperta e contro una squadra competitiva. Noi vogliamo fare il nostro gioco e quando abbiamo la palla attaccare in modo rapido per fargli male". Sulle possibilità di vincere la Champions: "Come sempre siamo concentrati sulla partita di domani, con grande rispetto per gli avversari. Tutto il resto conta poco in questo momento". Sulla gara Liverpool-Bologna: "Spero vinca il Bologna, ma io guardo alla mia squadra adesso". Sulla partita e i dati difensivi: "Al di là del dato che significa tanto perché trasmette solidità. Siamo due squadre che non si chiudono per questo dobbiamo essere completi, giocare bene e in partite così è necessario avere qualità ed equilibrio. C'è da fare bene la fase difensiva come fatto fino a oggi".