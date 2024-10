Cambiaso, la scintilla Juve e maestro Motta: "Ecco dove devo migliorare"

"Stiamo crescendo partita dopo partita e vogliamo continuare così". Andrea Cambiaso alla vigilia della sfida contro il Lipsia non ha dubbi. La Juventus è in salute, viene da un'ottima vittoria contro il Genoa e vuole continuare bene anche in Champions League dopo il 3-1 al Psv dell'Allianz Stadium. A distanza di due settimane è tempo di tornare in campo e i bianconeri sono volati in Germania. L'esterno ha parlato in conferenza analizzando il momento della squadra e degli avversari. Non è mancato un siparietto simpatico con il tecnico per quanto riguarda la formazione .

Cambiaso, conferenza Lipsia-Juventus

Andrea Cambiaso ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lipsia: "La partita di domani sarà uno stimolo in più. Dovremo essere bravi ad approcciarla bene e mettere in campo le nostre qualità. Noi dobbiamo continuare nel nostro processo di crescita". Sulle ultime gare: "Col Napoli è stata un'ottima partita, così come col Genoa e c'è da lavorare per migliorare. Dovremo cercare di tenere la palla per più tempo possibile siccome loro hanno molta gamba". Sulla condizione: "Giocare è l'allenamento più bello, continuiamo così come fatto nel secondo tempo a Marassi".

Le differenze con l'ambiente della Nazionale all'Europeo: "Sono completamente diversi: là una competizione più stretta mentre qui è più ampia, noi arriviamo con grande fame di vincere". Sui miglioramenti e gli insegnamenti di Thiago: "Ho imparato tanto da Motta ed è molto importante per me. Devo migliorare nella fase difensiva perché a volte stacco la spina ma devo stare collegato per tutti i 90'". Sul modo di giocare: "Giocheremo in funzione dell'avversario, non penso ci sia una Juve di Coppa e una di campionato perché dobbiamo essere sempre gli stessi sempre". A chiudere sul giocare la Champions League: "Non pensavo di giocarla e mi sento fortunato, orgoglioso di essere qui e sentire la musichetta prima della gara".