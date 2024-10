Juve-Cagliari a Marinelli, i precedenti: sardi imbattuti, i bianconeri...

Meno due per l'inizio della settima giornata di campionato. A dare il via ci penseranno da venerdì Napoli-Como e Hellas Verona-Venezia. La Juve, impegnata questa sera in Champions League contro il Lipsia, scenderà in campo invece domenica nel lunch match contro il Cagliari. Ad arbitrare la sfida dell'Allianz Stadium tra bianconeri e rossoblù sarà Livio Marinelli, fischietto della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Bahri. Di Marco sarà il IV uomo, mentre come Var e Avar rispettivamente Paterna e Marini.

Juve, i precedenti con l'arbitro Marinelli Marinelli ha arbitrato già quattro volte la Juve, 3 volte in campionato e una in Coppa Italia, e sempre con Massimiliano Allegri in panchina. Il primo incrocio risale alla stagione 2021/22, e precisamente al 30 ottobre. In quel caso i bianconeri persero in casa dell'Hellas Verona per 2-1: doppietta in rapida successione di Simeone, a 10' dalla fine la rete di McKennie. Il secondo precedente risale invece ai quarti di finale di Coppa Italia, nella stessa stagione: il 10 febbraio la Juve superò per 2-1 il Sassuolo all'Allianz Stadium: gol di Dybala e pareggio di Traoré, a regalare il successo ad Allegri fu l'autorete di Tressoldi a tempo praticamente scaduto.

Gli ultimi 2 incroci hanno visto i bianconeri pareggiare 2 volte: il primo pari è datato 21 gennaio 2023 in casa, con il rocambolesco 3-3 con l'Atalanta. Marinelli ha poi diretto Juve-Empoli, il 27 gennaio di quest'anno, match terminato 1-1 e con il rosso a Milik (inizialmente ammonito, ma poi dopo espulso revisione al Var): gol di Vlahovic e pareggio di Baldanzi. Dunque bianconeri mai vincenti in A con l'arbitro di domenica, unico precedente favorevole in Coppa Italia Il Cagliari, di contro è stato arbitrato 3 volte dal fischietto di Tivoli: bilancio di 1 vittoria (in Coppa Italia) e 2 pareggi (in campionato), dunque sardi mai sconfitti con Marinelli alla direzione arbitrale.

