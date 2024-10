Marchisio su Lipsia-Juve: “Partita per crescere”, poi l’emozione di Llorente

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lipsia-Juventus, seconda giornata di Champions League. Una partita che Thiago Motta ha presentato in una preview di Prime Video: "Penso che sarà una partita aperta. Il dato difensivo del Lipsia descrive bene la squadra che andremo ad affrontare. Juve di Thiago Motta? Non direi così, la squadra è stata costruita da tante persone in modo straordinario per renderla competitiva. Vlahovic? Sta bene dal primo giorno di lavoro al di là del gol. Poi ovviamente segnare fa bene agli attaccanti, non solo a lui. Dal primo giorno di lavoro si sta impegnando al massimo ed è un leader positivo in campo sia nella fase offensiva sia difensiva"

Juve, Cambiaso: "Trasferte come queste sono una prova" Anche Andrea Cambiaso ha analizzato il difficile impegno dei bianconeri: "Siamo una buona squadra, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Siamo una squadra giovane, in tanti siamo alla prima esperienza in Champions, me compreso. Fare queste trasferte è una bella esperienza ed è una bella prova. Noi e il Lipsia siamo due squadre che vogliono giocare a calcio e penso che sarà una partita bella".

Lipsia-Juve, da Marchisio a Lorente: l'opinione degli ex Juve Per l'occasione di una sfida di Champions così importante, anche tre ex calciatori della Juve hanno presentato la gara. Il primo è stato Claudio Marchisio: "Queste partite possono portare esperienza. Stasera sarà una partita diversa e non sarà semplice. Quello del Lipsia è un progetto che si sta consolidando. Stanno dimostrando di seminare bene e tirare su giocatori molto importanti e giovani. Sesko, Openda e Simons, sono giocatori forti. Sarà una bella sfida stasera". Spazio poi all'opinione di Luca Toni sulla forza del Lipsia: "Sono una squadra forte e fatta di giovani ed è trascinata anche dal pubblico. Può mettere in difficoltà chiunque, lo scorso anno lo ha fatto anche con il Real Madrid e per me i bianconeri stasera faranno fatica. Hanno potenza e velocità in attacco, sarà davvero un bel test". Lo stesso Toni che poi si è espresso anche su un confronto tra i due numeri dieci della serata: Simmons e Yildiz. L'ex bianconero ha elogiato il turco: "La 10 della Juve pesa un po' di più rispetto a quella del Lipsia. Simmons può giocare un po' più sereno diciamo". Parole importanti da parte del campione del mondo che suonano come investitura verso il classe 2005. Infine Fernando Llorente ha raccontato le sue emozioni: "Sono emozionato nel tornare a vedere la Juve in Champions League, la competizione più bella che c'è. Spero di vedere una bella partita e di godermela". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

