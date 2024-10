Bremer, dramma Juve: ginocchio, bruttissimo infortunio. Ko anche Nico Gonzalez

Pronti, via e subito brutte notizie per la Juventus. Nemmeno il tempo di iniziare la gara contro il Lipsia , una manciata di minuti e Thiago Motta è costretto a due cambi forzati. Fuori Bremer e dentro Gatti , poco dopo Nico Gonzalez è dovuto uscire e al suo posto è entrato Conceicao . È durata appena 4' la gara del brasiliano, scelto anche come capitano dal tecnico, che ha dovuto abbandonare il campo sofferente e a seguito di un infortunio. Appena è rimasto a terra è stata chiamata subito la sostituzione per il centrale che ha fatto preoccupare, e non poco, tutta la panchina. Pochi minuti dopo anche l'argentino ha dovuto dare forfait per un problema muscolare.

Scontro Bremer-Openda, cos'è successo

Un infortunio particolare quello di Bremer perché è andato in contrasto a Openda, lanciato in contropiede. Il difensore nell'opporsi all'attaccante avversario ha puntato il piede a terra e ha subito la torsione innaturale del ginocchio sinistro, ovvero quello in appoggio. Il brasiliano è rimasto subito a terra dolorante ed è dovuto uscire dal campo sorretto dallo staff medico. Volto scuro e preoccupato per le condizioni e la speranza è quella che non sia nulla di così grave.

Infortunio Nico Gonzalez, la situazione

A distanza di tre minuti rispetto all'uscita di Bremer, anche Nico Gonzalez ha dovuto richiamare la panchina per un fastidio muscolare. Probabilmente nelle prime corse della partita ha sentito una fitta al quadricipite destro e ha preferito non rischiare. Dunque anche per lui condizioni da valutare nei prossimi giorni per capire cosa sia sucesso. Due cambi forzati a inizio partita è senza dubbio una rarità e cambiano anche il piano partita studiato da Thiago Motta. In ogni caso al posto dell'argentino è entrato Conceicao.

